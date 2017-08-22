В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы

Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы, сообщил замгенпрокурора страны Анджей Позорский.

Валенсу подозревают в ложных показаниях по вопросу сотрудничества со спецслужбами во времена Польской Народной Республики.

"29 июня 2017 года прокурор Главной Комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний, призванных служить в качестве доказательства в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", — цитирует Позорского агентство PAP.

Позорский пояснил, что, в частности, во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение.

"Однако в конце июня этого года ведущие расследование прокуроры IPN посчитали, что более 50 документов, относящихся к 1970-1976 годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой", — пояснили в прокуратуре.