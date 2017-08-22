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Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар

 

Наследный принц Дании Фредерик не смог с первого раза попасть в бар в австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) из-за отсутствия удостоверения личности. Об этом сообщает во вторник, 22 августа, The Telegraph.

49-летний кронпринц, посещавший штат для участия в яхтенной регате, попытался пройти в бар Jake Buddha вечером 18 августа, однако сотрудники отказались пропускать мужчину. Согласно законам Квинсленда, после 22:00 все посетители заведений, где продаются алкогольные напитки, должны в обязательном порядке предъявлять документы.

Совладелец бара Фил Хоган отметил, что ситуация была крайне необычная. «Если быть честным, принц оказался хорошим парнем. Ему, вероятно, сильно захотелось попасть внутрь, потому что он ушел, но вернулся через 15 минут», — рассказал он. The Telegraph отмечает, что наследника датского престола в итоге пропустили: сотрудники заведения сверили его личность, отыскав информацию в Google.

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