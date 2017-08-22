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Порошенко зазывает "голубые каски" на Донбасс

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре намерен представить в Генассамблее ООН идею введения миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идею введения миротворцев на Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке», — сказал Порошенко.

Он отметил, что уже предлагал это в ходе телефонного разговора в «нормандском формате».

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России», — добавил украинский президент.

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