Порошенко зазывает "голубые каски" на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре намерен представить в Генассамблее ООН идею введения миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идею введения миротворцев на Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке», — сказал Порошенко.

Он отметил, что уже предлагал это в ходе телефонного разговора в «нормандском формате».

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России», — добавил украинский президент.