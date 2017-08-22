Ливия подтолкнула нефтяные цены к росту

Рост мировых цен на нефть возобновился в ходе торгов во вторник вечером благодаря сведениям о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 во вторник поднялась на 0,95% до $52,15 за баррель. Котировка сентябрьского контракта на нефть WTI, торги по которому завершаются во вторник, повысилась к этому времени на 0,82% на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) до $47,79 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на 0,90% до $47,96 за баррель, сообщает «Финмаркет».

По данным источников агентства Bloomberg, работы на ливийском месторождении были приостановлены вскоре после возобновления. «Если нас ждет новая эпоха нестабильности, если добыча нефти в Ливии снова станет непредсказуемым фактором, то цены определенно получат поддержку», — считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн.

Кроме того, участники рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране восьмую неделю подряд.