Недовольный житель города Лиман Ленкоранского района сжег автомобиль марки «Газель», принадлежавший ОАО «Азеришыг». Об этом haqqin.az сообщили в самом ОАО.

При этом в пресс-службе ведомства опровергли распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что поджогу автомобиля предшествовал конфликт между сотрудниками «Азеришыг» и местными жителями.

В заявлении ОАО говорится, что их сотрудники были направлены на территорию для ремонтных работ, а также приостановки подачи электроэнергии задолжавшим абонентам. Когда бригада закончила работу и отправилась на обед, один из абонентов, не плативший за свет с 2015 года, поджег автомобиль-кран марки «Газель», принадлежавший «Азеришыг».

«Во время инцидента рядом с автомобилем не было сотрудников «Азеришыг». Поэтому информация о том, что у наших сотрудников произошел конфликт с местными жителями, не соответствует действительности. В отношении агрессивного абонента-должника составлен акт, который направлен в правоохранительные органы», - говорится в заявлении.