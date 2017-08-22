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Хакеры научились красть телефонные номера

 

Злоумышленники научились воровать телефонные номера абонентов для последующего взлома социальных сетей и онлайн-кошельков. Об этом сообщает сайт The New York Times.

Издание отмечает, что под угрозой оказались данные клиентов американских мобильных операторов Verizon, T-Mobile U.S., Sprint и AT&T. По данным Федеральной торговой комиссии США, в последние годы увеличилось число телефонных «угонов»: за январь 2013 года было зарегистрировано около тысячи случаев, а в январе 2016-го их число увеличилось до 2,6 тысячи.

 Хакеры звонят в службу поддержки оператора связи и с помощью информации, найденной на просторах соцсетей, убеждают сотрудников настроить переадресацию всех звонков и сообщений на другое устройство. После этого злоумышленники сбрасывают пароли учетных записей в Twitter, Facebook, Google и онлайн-кошельках. Специалисты отмечают, что завладеть данными банковских приложений труднее, кроме того, финорганизации могут быстро отменить вредоносные транзакции.

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