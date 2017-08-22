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«Барселона» подала на Неймара в суд

 

Испанская «Барселона» подала в суд на бывшего нападающего команды Неймара. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте команды.

Сине-гранатовые требуют от нападающего «Пари Сен-Жермен» возместить часть бонуса, который был выплачен Неймару при продлении контракта. «Барселона» рассчитывает получить от бразильца 8,5 миллиона евро и дополнительно 10 процентов от этой суммы.

«Клуб требует от игрока выплатить часть подписного бонуса за продление контракта в связи с неуважением вышеуказанного документа. Если игрок сам не в состоянии выплатить компенсацию, то это должен сделать его нынешний клуб», — гласит заявление «Барселоны».

21 августа Неймар выступил с критикой в адрес руководства бывшего клуба. Он играл за «Барселону» с 2013 года, а 3 августа перешел в ПСЖ. Парижане заплатили за футболиста рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте нападающего с «Барселоной».

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