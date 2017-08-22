Нашествие крыс вынудило президента Нигерии работать из дома

Президент Нигерии Мохаммад Бухари был вынужден покинуть свой офис и ближайшие три месяца будет работать из дома из-за нашествия крыс, сообщает «Би-би-си».

Бухари недавно вернулся из Великобритании, где провел три месяца на лечении. Однако, как заявил журналистам представитель правительства Гарба Шену, президентский офис подвергся нашествию грызунов, которые погрызли мебель и повредили систему кондиционирования.

По словам Шену, у президента хорошо оборудованный офис дома, и он идеально сможет работать оттуда.