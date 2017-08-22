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Россия и Турция согласовали контракты на $820 млн

 

Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов заявил, что российские и турецкие компании предварительно согласовали в ходе 86-й Измирской международной межотраслевой выставки контракты на $820 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все дни выставки проходили с напряженным графиком встреч. Только по данным Российского экспортного центра, в формате MatchMaking было проведено 196 встреч, внушительным результатом которых стал выход на сумму порядка $820 млн в ходе обсужденных контрактов», — сказал Каламанов.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что турецкая сторона и Россия решили почти все вопросы по снятию торговых ограничений.

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