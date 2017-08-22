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Гурбан Гурбанов о шансах «Карабаха» в Копенгагене

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими ожиданиями перед завтрашним ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном».

«После первого матча я говорил, что ответная игра будет еще сложнее, - говорит Гурбанов. – С первых минут соперник будет прессинговать, и мы должны будем тратить больше сил. Они при поддержке болельщиков постараются добиться положительного результата. Мы постараемся помешать этому. Будет тяжелая игра. Шансы у нас есть, и мы постараемся использовать их по максимуму».

Полузащитник «Карабаха» Мичел, также участвовавший в предматчевой пресс-конференции, заявил, что не стал бы выделять кого-то в составе «Копенгагена».

«Они играют в командную игру. «Копенгаген» - сильная команда, у нее большой опыт в Лиге чемпионов. Конечно, датчане под давлением своих трибун будут бежать вперед. Но мы верим, что добьемся завтра положительного результата и выйдем в групповой турнир Лиги чемпионов».

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен заявил на пресс-конференции следующее:

«Наш клуб имеет историю и опыт выступления в еврокубках. В ответном матче предыдущего раунда с македонским «Вардаром» («Копенгаген» победил со счетом 4:1 и вышел в следующий этап после гостевого поражения 0:1 – haqqin.az) мы увидели, как это важно.

«Вардар» был силен индивидуальностями, а у «Карабаха» более равномерная команда. У азербайджанского клуба много игроков национальных команд, и они играли хорошо. Например, тройка в центре поля играет вместе уже два сезона. Защитники тоже сыгранные. На мой взгляд, «Карабах» - фаворит, потому что он впереди перед ответной игрой. Но если мы забьем один гол, этого преимущества у «Карабаха» уже не будет».

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится завтра на стадионе «Паркен» и начнется в 22:45 по бакинскому времени. В Баку «Карабах» победил со счетом 1:0.

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