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Создан первый белорусский электромобиль

 

Белорусы создали свой первый электромобиль. Машину презентовала Национальная академия наук (НАН), передает агентство БЕЛТА.

Гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что белорусские ученые пришли с этой идеей год назад к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову, который поддержал ее.

«Прошло меньше года, и перед вами экспериментальный образец — со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенцию в этом направлении», — отметил Поддубко.

Он уточнил, что мощность двигателя первого белорусского электромобиля составляет около 80 лошадиных сил, или примерно 60 киловатт, что «достаточно для работы в городе», максимальная скорость — 110 километров в час. «Мы постепенно наращиваем его возможности, со временем все характеристики выявим и, если надо, подкорректируем», — добавил Поддубко.

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