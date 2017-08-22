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Россия «доедает» теневой долларовый резерв

 

Российская банковская система третий месяц подряд прожигает запасы валюты. За июль объем свободной валютной ликвидности у банков сократился в 3,5 раза — с $6,3 млрд до $1,8 млрд, следует из обзора Райффайзенбанка.

На такую сумму собственные валютные счета банков превышали их же обязательства перед клиентами, сообщает Finanz.

Как полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, эти деньги можно считать непубличными резервами России. Они являются, по сути, «подушкой безопасности» для рубля и финансовой системы: когда приток валюты падает, банки имеют возможность ввозить в страну капитал, покрывая потребность экономики в долларах, указывает эксперт.

По сравнению с началом года эти запасы сократились более чем в 7 раз, а с начала кризиса — в 26 раз.

В 2015 году в «валютной кубышке» было больше $40 млрд. Когда нефть рухнула до $27 за баррель, из нее изъяли около $20 млрд; год назад, накануне выборов в Думу — еще около $15 млрд.

В этом году прожигание резервов возобновилось летом, когда платежный баланс стал дефицитным, следует из статистики ЦБ: из-за спроса на импорт выплаты дивидендов зарубежным акционерам и оплаты сезона отпусков за июнь—июль экономика потеряла на $5,3 млрд больше, чем заработала.

Формально разрыв покрывался притоком частного капитала, но судя по статистике, это были не прямые иностранные инвестиции, а вынужденный ввоз валюты, констатирует Порывай.

По его словам, оставшийся у банков запас будет полностью исчерпан в августе—сентябре, когда крупнейшим компаниям придется погасить $2 млрд внешнего долга.

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