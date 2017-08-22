Первая медаль Азербайджана на ЧМ по борьбе в Париже

Азербайджан завоевал первую медаль на чемпионате мира по борьбе в Париже.

Бронзовой награды удостоился Эльвин Мурсалиев, выступавший в весовой категории до 80 кг. В схватке за бронзу он победил болгарина Даниэля Александрова – 2:1.

Ранее Мурсалиев одолел двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова, затем досрочно победил армянина Эдгара Бабаяна, представляющего Польшу, в четвертьфинале взял верх над марокканцем Зиедом Аидом Оуаграмом, но в полуфинале уступил белорусу Радзику Кулиеву.

29-летний Мурсалиев уже становился бронзовым призером чемпионата мира. Он завоевал медаль взрослого первенства планеты в 2014 году. Также на его счету победы на Евроиграх-2015 и Исламиаде-2017, медали чемпионата Европы.