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Россия готовит ответные санкции против США

 

Россия приступает к проработке неизбежных ответных мер на расширение антироссийских санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания. Заданный еще Администрацией  Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", — заявил он.

По мнению Рябкова, на столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, указал он, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения.

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