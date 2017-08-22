Россия готовит ответные санкции против США

Россия приступает к проработке неизбежных ответных мер на расширение антироссийских санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания. Заданный еще Администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", — заявил он.

По мнению Рябкова, на столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, указал он, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения.