Подписаться на уведомления
 

В Белом доме вводили режим ЧП

 

На территории резиденции американского президента в Вашингтоне из-за подозрительной сумки вводили режим чрезвычайного положения. Тревога в Белом доме была объявлена в 20:15 по Москве в связи с обнаружением странного предмета у северной ограды, сообщает ABC News.

По данным СМИ, после обнаружения предмета секретная служба провела эвакуацию журналистов и рабочих с северной лужайки резиденции, было перекрыто движение на близлежащих дорогах. Детали инцидента пока не разглашаются.

Как сообщается, президент США Дональд Трамп в этот момент находился вне Белого дома.

380 просмотров


Старости
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?”
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?” эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
24 Авг 32° / 22°
25 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0081 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Мадуро обвинил США в нарушении международного права
Самый важный матч в истории Азербайджана «Копенгаген» - «Карабах»
Мировые цены на нефть растут
В Белом доме вводили режим ЧП
Россия готовит ответные санкции против США
Первая медаль Азербайджана на ЧМ по борьбе в Париже
Россия «доедает» теневой долларовый резерв
Создан первый белорусский электромобиль
Сотни индусов пострадали на фестивале метания камней
Россия и Турция согласовали контракты на $820 млн
Гурбан Гурбанов о шансах «Карабаха» в Копенгагене
Нашествие крыс вынудило президента Нигерии работать из дома
«Барселона» подала на Неймара в суд
Хакеры научились красть телефонные номера
Недовольные сожгли машину "Азеришыг" Официальная реакция
Ливия подтолкнула нефтяные цены к росту
Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит
Порошенко зазывает "голубые каски" на Донбасс
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар
Американские санкции против КНДР охватили и Рубена Киракосяна
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
Ливанская армия отбила у ИГИЛ границу с Сирией
Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы охраны
Режут головы в центре Баку… Кровавые лужи официальная реакция, фото
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Кедабека
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться