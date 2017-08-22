В Белом доме вводили режим ЧП

На территории резиденции американского президента в Вашингтоне из-за подозрительной сумки вводили режим чрезвычайного положения. Тревога в Белом доме была объявлена в 20:15 по Москве в связи с обнаружением странного предмета у северной ограды, сообщает ABC News.

По данным СМИ, после обнаружения предмета секретная служба провела эвакуацию журналистов и рабочих с северной лужайки резиденции, было перекрыто движение на близлежащих дорогах. Детали инцидента пока не разглашаются.

Как сообщается, президент США Дональд Трамп в этот момент находился вне Белого дома.