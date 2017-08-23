Подписаться на уведомления
 

Самый важный матч в истории Азербайджана «Копенгаген» - «Карабах»

Автор: Отдел спорта 

Вице-президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезяль заявил, что предстоящий матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном» самый важный не только в истории агдамского клуба, но и для всего азербайджанского футбола.

«Мы все понимаем, какая это важная игра, - говорит вице-президент. – «Карабах» открыл несколько новых страниц в азербайджанском футболе, и сейчас мы на пике этих достижений. Завтра мы хотим сделать еще один новый шаг. 40-тысячный стадион в Копенгагене будет забит до отказа. Это демонстрирует силу «Карабаха», показывает, какими серьезными соперниками мы являемся. Верим, что успех будет за нами. Я верю в наших футболистов и главного тренера».

И действительно, матч «Копенгаген» - «Карабах» вполне можно назвать важнейшим за 23 года выступлений азербайджанских сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Команда из Азербайджана впервые находится в шаге от попадания в групповой турнир Лиги чемпионов, и, если «Карабаху» удастся добиться положительного результата, игра на стадионе «Паркен» навсегда золотыми буквами будет вписана в историю отечественного футбола.

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 22:45 по бакинскому времени. В первом матче «Карабах» выиграл со счетом 1:0.

578 просмотров


Старости
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?”
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?” эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
24 Авг 32° / 22°
25 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0081 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Мадуро обвинил США в нарушении международного права
Самый важный матч в истории Азербайджана «Копенгаген» - «Карабах»
Мировые цены на нефть растут
В Белом доме вводили режим ЧП
Россия готовит ответные санкции против США
Первая медаль Азербайджана на ЧМ по борьбе в Париже
Россия «доедает» теневой долларовый резерв
Создан первый белорусский электромобиль
Сотни индусов пострадали на фестивале метания камней
Россия и Турция согласовали контракты на $820 млн
Гурбан Гурбанов о шансах «Карабаха» в Копенгагене
Нашествие крыс вынудило президента Нигерии работать из дома
«Барселона» подала на Неймара в суд
Хакеры научились красть телефонные номера
Недовольные сожгли машину "Азеришыг" Официальная реакция
Ливия подтолкнула нефтяные цены к росту
Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит
Порошенко зазывает "голубые каски" на Донбасс
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар
Американские санкции против КНДР охватили и Рубена Киракосяна
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
Ливанская армия отбила у ИГИЛ границу с Сирией
Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы охраны
Режут головы в центре Баку… Кровавые лужи официальная реакция, фото
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Кедабека
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться