Мадуро обвинил США в нарушении международного права

Угрожая Венесуэле санкциями и военным вмешательством, США нарушают международное. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает ТАСС.
«Правительство президента США Дональда Трампа угрожает нам военным вмешательством. Это серьезное заявление. США тем самым нарушают международное право, поскольку использование санкций и угрозы применения силы запрещены для решения двусторонних вопросов», — подчеркнул Мадуро.
По его мнению, сегодня Венесуэла — это объект агрессии, масштабной кампании по клевете, фейковых новостей. Мадуро подметил, что противостоять этому страна намерена с помощью СМИ. «У нас нет боеголовок, военных баз за рубежом», — добавил венесуэльский президент.