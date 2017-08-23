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США направят новые войска в Афганистан

 

Первая группа дополнительных американских войск может прибыть в Афганистан в скором времени, заявил глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Как заявил Вотел, отправка военных может быть осуществлена в течение нескольких дней или недель. "Самое главное для нас сейчас – получить некоторые возможности, чтобы повлиять на нынешний боевой сезон", — сказал он.

Ранее глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис заявил, что ждет плана действий от начальника объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), чтобы принять решение, сколько именно дополнительных войск будет направлено в Афганистан. Он добавил, что это число может не совпадать с обсуждаемыми цифрами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам американского лидера, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.

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