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Таинственный инвестор купил завод Джахангира Гаджиева

 

Неизвестный инвестор приобрел завод  «Baki Findiq Emali». Завод был куплен на аукционе по стартовой цене  предприятия – 37,744 млн манатов, сообщает ЗАО «Аграркредит».

Напомним, что данный завод, как и десятки других предприятий были списаны с баланса Межбанка в рамках  программы по оздоровлению банка. Токсичные активы были переданы ЗАО «Аграрредит».

Напомним, что бывшим директором завода  «Baki Findiq Emali» был однокурсник экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева Азад Джавадов.  На строительство завода из Межбанка был взят кредит в размере 60 миллионов долларов. В ходе следствия выснилось, что часть  этих средств была присвоена.

Завод  «Baki Findiq Emali»  состоит из семи цехов по переработке фундука, земельных участков общей площадью 1,681 тыс. гектаров в Хачмазском, Гусарском, Огузском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах, 4-этажного головного офиса в Баку.

Производственная мощность «Baki Findiq Emali» составляет минимум 5 тыс. тонн фундука в год, из которых 1,8-2 тыс. тонн приходится на очищенный фундук.

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