Похищенного экс-премьера Ливии освободили

Похищенный в Триполи бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан освобожден, сообщает газета Libya Heralds со ссылкой на родственников Зейдана.
По информации издания, родственники уже разговаривали с экс-премьером по телефону.
Ранее сообщалось, что вооруженные преступники похитили Зейдана из отеля в Ливии.
Это не первое подобное происшествие с политиком. В октябре 2013 года Зейдана похищали бойцы Оперативного штаба ливийских революционеров. Последние утверждали, что руководствовались ордером генпрокуратуры. Тогда главу правительства отпустили спустя несколько часов.