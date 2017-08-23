С подачи американских политиков в прессе США возник ажиотаж в связи с предполагаемым приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Вашингтон крайне обеспокоен такой перспективой, считая, что это приведет к усилению блока Москва–Анкара. Не на руку Вашингтону оказались и трёхсторонние переговоры между Россией, Турцией и Ираном по решению сирийского конфликта, в результате которых США остаются буквально за бортом ближневосточного процесса. Растущая политическая и экономическая независимость Турции заставляет представителей аналитических кругов в США задаться вопросом: а стоит ли дальше вызывать у нее раздражение вооружением курдских группировок и постоянными нудными нотациями о правах человека?

Американский военный эксперт Олег Свет в своей статье в издании The Federalist анализирует нынешний этап американо-турецких отношений именно в этом аспекте. Уже в заголовке «Политика США в отношении Турции должна сфокусироваться на наших стратегических интересах, а не на правах человека» автор призывает Запад оперировать реальными категориями и не вмешиваться во внутреннюю политику чужих стран. Сегодня, убежден он, Анкаре и Вашингтону просто необходимо сгладить возникшие между ними углы и противоречия, а США, к тому, не стоит забывать, что Турция важна для них как ключевой партнер в сдерживании Ирана и России.

Военный аналитик отмечает, что большинство ведущих американских изданий держат в центре внимания судебный процесс в связи с неудавшимся военным переворотом в Турции в июле прошлого года. Эмигрировавшие в США лидеры турецкой оппозиции, в том числе считающийся вдохновителем мятежа Фетхуллах Гюлен, теперь постоянно публикуются в американской прессе, осуждая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его гонения на политических оппонентов.

Военный аналитик считает, что американская общественность зря упрекает госсекретаря Тиллерсона в отступлении от демократических идеалов, за то что он вместо критики растущего авторитаризма Анкары призывает правительство США направить свои усилия на обеспечение безопасности и прав граждан у себя на родине, а не требовать соблюдения этих самых прав от Турции и других стран.

Эксперт считает, что сейчас позиции Эрдогана слишком сильны и популярны в Турции, чтобы его можно было сместить недовольством народа изнутри или реформами извне. За период его правления турецкая экономика показывала ежегодный рост в среднем на 4,5 процента, а в 2017 году эта цифра повысилась до 5 процентов. Эрдогана поддерживают даже самые консервативные турки, потому что в период его правления влияние религии на политику, госустройство, военные проблемы стало более значимым.

А нападки журналистов в американской прессе, требующих отстранения Эрдогана от власти, только усиливают его позиции внутри Турции. Своей критикой они прибавляют ему авторитета, а турецкое общество консолидируется во мнении, что неудавшимся военным переворотом руководил Вашингтон.

Как считает Свет, постоянные выпады против Эрдогана в западной прессе стали и причиной переориентации стратегического направления Эрдогана на Восток. В 2016 году он, пересилив себя, даже принес официальные извинения Путину за сбитый российский самолет. По-видимому, что Эрдоган больше не рассчитывает на поддержку Вашингтона.

Подтверждает этот вывод и то, что в этом году Россия и Турция присоединились к трубопроводу, который ежегодно будет поставлять туркам сотни миллиардов кубометров российского газа. А теперь вот Анкара решила приобрести за 2,5 млрд долларов российскую систему противоракетной обороны.

Не останавливает Анкару даже то, что ее растущая зависимость от Москвы в энергетической и военной сферах ставит под сомнение дальнейшее членство страны в НАТО, делает вывод эксперт. Еще большее беспокойство у американцев вызывает и будущее авиабазы «Инджирлик», на которой находятся 1500 американских военнослужащих.

Эксперт считает эти события тревожным знаком, потому что именно сегодня геостратегическое расположение Турции делает ее более, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны, важной для внешней политики США. Страна граничит с Ираком и Сирией, где тысячи американских военных противостоят ИГИЛ. Соседствует она и с Ираном, чье духовное руководство не оставляет попыток создания ядерного оружия. На северо-востоке у Турции граница еще с двумя очагами нестабильности – Грузией, где расположены два нелегитимных образования (Абхазия и Северная Осетия), и аннексированным Россией Крымом, который находится прямо напротив ее северной части.

Чтобы получить доступ к Черному морю, все военно-морские военные корабли в этом регионе должны получать разрешение Турции. Так что эта страна по сути в самом эпицентре внешних устремлений США.

Важность Турции как стратегического партнера заключается и в том, что у нее сухопутных войск, боевых танков, артиллерийских орудий, боевых самолетов и подводных лодок больше, чем у любого другого союзника по НАТО.

Все это дает основание военному аналитику прийти к выводу, что Вашингтону просто необходимо сохранить Анкару на своей орбите на случай, если в Европе или на Ближнем Востоке разразится серьезный кризис. А светскость и либерализм - два ключевых принципа, на которых основатель страны Мустафа Кемаль Ататюрк построил современную Турцию, постепенно восстановятся сами собой.

Эксперт убежден, что на данном историческом этапе Вашингтон должен проявлять большую заинтересованность в решении стратегических оказывать Турции военную помощь и стремиться усилить роль Турции в НАТО. Американцы и турки получат больше выгоды от отношений, основанных на более тесных военных, дипломатических, разведывательных и торговых связях, чем от контрпродуктивных лекций и наставлений по правам человека.