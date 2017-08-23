США решили приостановить финансовую поддержку Египта

США приняли решение отказать Египту в поддержке в размере 95,7 миллиона долларов, а также отложить перевод дополнительных 195 миллионов долларов из-за неспособности страны достичь прогресса в соблюдении прав человека и демократических норм, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, решение отражает желание США продолжить сотрудничество в области безопасности, а также неудовлетворение позицией Каира в отношении гражданских свобод, в частности, новым законом, регулирующим деятельность НКО.

По данным агентства, американские чиновники были недовольны тем, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси допустил принятие этого закона. Правозащитные организации и активисты заявляли, что этот закон фактически запрещает их работу и затрудняет работу благотворительных организаций. По словам источников, ранее в этом году египетские чиновники заверяли своих американских коллег в том, что закон в отношении НКО принят не будет.

Представители Белого дома и госдепа пока что не прокомментировали данную информацию.