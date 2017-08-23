Конфликт между компаниями «İnşaatçı-3» и «Brend Palas», одновременно возводящими на небольшом участке по улице Измир жилые здания, обрастает все новыми подробностями и взаимными упреками. На этот раз haqqin.az дает слово представителям «Brend Palas».

В своем обращении в редакцию эта компания называет обвинения «Inşaatçı-3» вымышленными и направленными на создание отрицательного общественного мнения о своем конкуренте.

Уже год оба застройщика оспаривают свое право на участок и законность своей деятельности в суде.

«İnşaatçı-3» утверждает, что «Brend Palas» действует без разрешительных документов, захватила чужую территорию и вырубила на участке многолетние деревья.

Однако противоположная сторона представило свидетельство от МЧС, доказывающие, что там, где якобы были зеленые насаждения на самом деле стояли гаражи и нежилые помещения. Причем все эти строения подлежали сносу, поскольку давно были ветхими и представляли опасность для окружающих. Кроме того, «Brend Palas» полностью выплатила владельцам гаражей, а Госкомиссия по безопасности строительства при МЧС дала разрешение свое на строительство на освобожденном участке.

Что же касается жалобы владельца одного из гаражей, что ему был нанесен материальный ущерб в результате строительных работ, то официально установлено - ограждение его строения со стороны улицы Гызыл Шарг было осуществлено компанией «İnşaatçı 3».

Кроме того, разрешением № 420 Исполнительной власти города Баку от 05.09.2014 года на ведение строительных работ, которое получила «İnşaatçı 3», не предусматривается возведение здания по этой стороне улицы.

Раньше на территории, где сейчас ведет работы «İnşaatçı 3», а точнее, по улице Гызыл Шарг, 6D, находились недвижимые комплексы оборонного назначения, принадлежащие Минобороны Азербайджана, в частности военная поликлиника. В дальнейшем (выписка из документа RX № 0902237 от 27.07.2016 года, представленного компанией «İnşaatçı 3») часть данного комплекса площадью 195,4 кв.м. была приватизирована на неким Яшаром Алиевым.

Однако целевое назначение земельного участка и находящаяся на нем недвижимость сохранены в качестве категории «промышленные, транспортные, коммуникационные, оборонные и другие назначения». А на таких земельных участках строительство жилых домов не допускается.

Так что строительство, осуществляемое на данном участке «İnşaatçı 3», представляет собой незаконное использование территории оборонного назначения.

Что же касается нарушенного озеленения, то именно во дворе поликлиники Минобороны были десятки многолетних деревья, а теперь на их месте огромная яма.

По всем этим фактам компания «Brend Palas» представила в Экономический суд № 1 подтверждающие документы.

В письме компании «Brend Palas» также указывается, что Экономический суд рассматривает отнюдь не жалобу жильцов расположенных рядом со строительством зданий, а на основании искового заявления непосредственно ООО «İnşaatçı 3», и в связи с территориальном спором двух компаний уже имеются судебные решения от 28 февраля 2017 года, вынесенного судьей Ясамальского райна З. Гулиевым, и от 24 мая того же года, вынесенного судьей Апелляционного суда Э. Велиевой.

Утверждение, что дома «Brend Palas» и «İnşaatçı-3» строятся на критическом друг от друга расстоянии тоже не соответствует действительности, так как между ними проходит улица Гызыл Шарг.

Кроме того строительство домов на данной территории «Brend Palas» начала намного раньше, следовательно именно «İnşaatçı-3» помешала осуществлению утвержденного проекта.

«Участок действительно выделен «Brend Palas» под пилотный проект Ясамальской ИВ, и если у «İnşaatçı-3» имеются претензии, пусть направляет их в администрацию этого района», - заключает «Brend Palas» в своем письме.