После того, как в понедельник днем поступило сообщение, что последний известный член террористической ячейки, готовившей теракт в Барселоне, застрелен при попытке ареста, можно говорить о том, что операция по нейтрализации джихадистов в Каталонии завершена: с четверга 17 августа прошло всего четыре дня. И это безусловный успех испанской полиции и спецслужб, которым, как оказалось, ничего не было предварительно известно о существовании подпольной организации.

Расставив более восьми сотен блокпостов и мобилизовав в три раза больше обычного сотрудников правоохранительных органов, специалисты по борьбе с терроризмом добились быстрого результата. Необычным обстоятельством в этом эпизоде оказалось то, что почти все члены ячейки оказались жителями маленького городка Риполя, в котором проживает всего 11 тысяч жителей, а еще один участник заговора из соседней деревни Рибес-де-Фресер на полторы тысячи человек. Ведь обычно чаще всего радикализуется молодежь из пригородов больших городов.

Судя по всему, главную роль в обращении молодых парней в боевиков-джихадистов сыграл имам одной из дух местных мечетей Абдельбаки Эс Сатти. В то время как его подопечные либо убиты, либо арестованы, судьба Эс Сатти пока под вопросом. Соседи утверждают, что он покинул город буквально за несколько дней до трагических событий в Барселоне, якобы отправившись в Марокко. Но есть основания полагать, что он мог погибнуть во время взрыва в подпольной лаборатории в городке Альканар, где группа пыталась произвести взрывное устройство большой мощности. Сейчас специалисты ищут образцы ДНК в доме имама, чтобы ответить на этот вопрос.

Абдельбаки Эс Сатти, в свою очередь, судя по всему, оказался под влиянием радикалов, когда с 2010 по 2014 год отбывал наказание за торговлю каннабисом в той же тюрьме, где находится Рашид Аглиф, осужденный в 2004 году за участие в террористической атаке на мадридские электрички, во время которой 192 человека погибли.

Тут, конечно, возникают вопросы к условиям содержания террористов. Есть вопросы и в связи с тем, что имя имама Эс Сатти было и в докладе спецслужб после ареста пятерых злоумышленников, занимавшихся вербовкой молодых людей для войны в Ираке на стороне ИГИЛ.

А сейчас выясняется, что он провел несколько месяцев в пригороде Брюсселя Вилворде буквально перед самими мартовскими терактами в Брюсселе в прошлом году. Вилворде печально знаменит тем, что оттуда заметно большое число молодых мусульман отправилось воевать на Ближний Восток.

В тайной лаборатории в Альканаре группа готовилась произвести мощные взрывные устройства: там при обыске обнаружили около ста пятидесяти газовых баллонов и следы изготовления трипероксид ацетона, вещества, которое использовали в брюссельских терактах.

Предполагают, что в Барселоне среди их целей мог быть собор «Саграда Фамилия» легендарного архитектора Гауди. Однако взрыв по неосторожности в среду 16 августа вечером разрушил лабораторию и убил часть участников ячейки, возможно, и самого имама, после чего оставшиеся решили действовать незамедлительно и с помощью подручных средств, резонно опасаясь скорых арестов. После этого была запущена цепь событий, закончившаяся смертью и арестами террористов, на чьей совести убийство 15 человек.