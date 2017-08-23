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На фронте неспокойно

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 143 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и в Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Газахского, Товузского, Кедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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