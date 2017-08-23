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Найдено тело пропавшей шведской журналистки

 

Найденное в понедельник вечером тело женщины принадлежит шведской журналистке Ким Валль, исчезнувшей после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном. Это подтвердила полиция Копенгагена.

"ДНК тела совпало с образцом (ДНК) Ким Валль", — говорится в сообщении полиции Копенгагена в Twitter.

Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море.

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Найдено тело пропавшей шведской журналистки
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