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Конгресс хочет запретить Трампу сотрудничество с Москвой

 

Комитет по разведке Сената США опубликовал ранее принятый законопроект, который запрещает президенту Дональду Трампу сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности без одобрения Конгресса.

Законопроект рассматривался и был одобрен комитетом вскоре после заявления Трампа в июле о том, что "на полях" саммита G20 в Гамбурге он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании совместной структуры по обеспечению кибербезопасности. 

Документ профильного комитета также требует от федеральных ведомств "создания общегосударственной стратегии по вопросам киберугроз со стороны России и попыток кибератак на избирательную систему США".

В США идет расследование предполагаемого вмешательства России в избирательную систему страны во время президентских выборов прошлого года. 

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