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США предложили россиянам получать визы в других странах

 

Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньшие, чем в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ.

"Граждане РФ, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", — пояснили в дипмиссии.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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