Штурмовики Су-25 авиационной части Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване после технического осмотра провели успешные полеты в небе автономной республики, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Модернизированные Су-25 предназначены для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью и при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно и в любых метеоусловиях.

Штурмовики Су-25 оснащены системами выживания и обороны. Основное внимание уделено защите кабины пилота и топливной системы самолета.

Модернизированные штурмовики Су-25 оснащаются мощным комплексом вооружения — авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами «воздух-земля», а также управляемыми ракетами «воздух-воздух». Всего на штурмовике может быть устанавлено до 32 видов вооружений.

«Успешное выполнение учебно-тренировочных полетов еще раз показывает, что авиационная эскадрилья Отдельной общевойсковой армии, как и другие ее соединения, части и подразделения, готовы к успешному и решительному выполнению любых боевых задач», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Успешно выполнившим полеты экипажам объявлена благодарность командования.