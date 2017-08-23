На Китай обрушился мощный тайфун

Мощнейший тайфун Hato обрушился в среду днем на южно-китайскую провинцию Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Тайфун достиг прибрежных районов города Чжухай в 12:50 по местному времени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 45 метров в секунду, что равносильно 14 баллам. Улицы города уже залиты водой.

Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао впервые соответственно с 2012-го и 1999-го года объявили наивысший - десятый уровень штормовой опасности вследствие приближения тайфуна.