В России рабочий устроил массовую резню

В России на территории Горьковского автомобильного завода неизвестный убил троих и ранил двоих человек. Об этом сообщает «Открытый Нижний Новгород».

По информации, ЧП произошло в литейном цехе. Преступник, вероятно, находится на территории предприятия. Полицейские пытались установить его местонахождение для оперативного захвата.

Newsroom 24 сообщает, что убийца — сотрудник предприятия. По данным издания, он уже задержан.

Местное издание «Про город» сообщает, что совершивший нападение сотрудник прошел службу в горячей точке и отличался вспыльчивым характером. «Пришел на работу, ему сказали, что он уволен. Вот он и не сдержал себя», — рассказал собеседник журналистов.

Погибшие — начальник предполагаемого убийцы, один из мастеров цеха и сотрудница лаборатории. Конфликт, по предварительным данным, произошел во время сдачи рабочей смены.