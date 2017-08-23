Пыльная буря накрыла Баку

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов установили, что 23 августа в Баку и на Апшеронском полуострове содержание пыли в воздухе превысило норму, говорится в сообщении сайта Минэкологии.

Согласно информации министерства, причиной данного явления стало то, что пылевые массы с территории Туркменистана поднялись в верхние слои атмосферы.

Минэкологии отмечает, что слабый юго-восточный ветер в Баку и на Апшеронском полуострове, повышенная влажность и высокая температура воздуха способствуют тому, что до 26 августа количество содержащейся в воздухе пыли повысится еще больше.