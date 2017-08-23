Шеф Пентагона на переговорах с Барзани

Глава Курдской автономии Масуд Барзани и министр обороны США Джеймс Мэттис провели переговоры в Эрбиле, сообщает Timeturk.

Барзани, комментируя итоги встречи, которая проходила в закрытом для прессы режиме, сказал, что темами, рассматривавшимися на ней были борьба с терроризмом, и в частности с ИГИЛ, сотрудничество курдов с американской коалицией, а также референдум о независимости Курдистана, который намечен на 25 сентября.

Отвечая на вопрос о переносе даты референдума, Барзани ответил: «Референдум имеет отношение не только ко мне. Это право нашего народа, и оно совершенно не противоречит принципам демократии и правам человека».

До встречи с Барзани Мэттис побывал в Багдаде, где провел переговоры с президентом Ирака Хайдером Аль-Абади и министром обороны страны Ирфаном Аль-Хаяли.