Три российских спутника не выходят на связь

Два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, выведенные на орбиту 14 июля стартовавшей с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Союз-2.1а», до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщают «Известия».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая 14 июля 2017 года с космодрома «Байконур», успешно вывела на околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника, включая два аппарата нанокласса МКА-Н российской частной компании «Даурия Аэроспейс».

«Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. В настоящее время специалисты „Роскосмоса“ и компании „Даурия Аэроспейс“ продолжают делать попытки связаться с космическими аппаратами. Причины технического сбоя пока никому не понятны», — отметил источник.

По его информации, аналогичная судьба постигла и спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института, который также входил в состав нагрузки ракеты-носителя. Вузовский аппарат не выходит на связь.

В «Роскосмосе» воздержались от каких-либо комментариев в данной связи, не подтвердив и не опровергнув информацию о нештатной ситуации с аппаратами.