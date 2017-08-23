Нетаньяху обсудит с Путиным Иран и «Хизбаллу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня прибывает в Сочи, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться проблема присутствия иранских военных сил и «Хизбаллы» в Сирии, сообщают израильские СМИ.

Ожидается, что переговоры пройдут в несколько этапов – в формате с глазу на глаз, а затем в расширенном составе.

Накануне визита в Сочи глава израильского правительства заявил: «Я обсужу с Путиным попытки Ирана ускоренными темпами закрепить свое военное присутствие в Сирии. Это, конечно, свидетельство агрессии Ирана, не снизившейся после ядерной сделки. Это является проблемой не только для Израиля, но и для всех стран Ближнего Востока и всего мира».