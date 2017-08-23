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Обладатель компромата на Трампа выступил в сенате США

 

Члены сенатского комитета США по «российскому делу» допросили экс-репортера WSJ и владельца частной сыскной фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона, который собирал компромат на президента Дональда Трампа еще во время его избирательной кампаниии.

«Детектива» вызвали в сенат для прояснения оставшихся темных пятен в содержании подготовленного его фирмой 35-страничного документа с порочащмими репутацию Трампа данными.

Симпсон провел в Капитолии более десяти часов, отвечая на вопросы конгрессменов за закрытыми дверями. Представителей СМИ на заседание не пустили, но адвокат Симпсона Джош Леви заявил, что его доверитель так и не ответил на главный вопрос — кто же заплатил его компании за тайное расследование по выявлению российских связей и других возможных «грехов» президента. На данный момент известно лишь то, что организация долгое время сотрудничала с демократами, которые выдвинули на выборы конкурента Трампа Хиллари Клинтон.

По словам адвоката, Симпсон «сказал Конгрессу правду и разъяснил позицию по многим вопросам, представляющим интерес для следователей», однако не раскрыл личности тех, кто заплатил за эту работу. Других деталей он не сообщил, объяснив это секретностью и отсутствием разрешения на копирование стенограммы заседания.

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