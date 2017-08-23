В Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Абшероне составит 22 - 25, днем - 32 - 37 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 23 - 25, днем - 35 - 37 градусов тепла.
Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность – 45 - 55%.
Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаране и Бильгя – 25 - 26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувелянах – 26 - 27, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28 градусов тепла.