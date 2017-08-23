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Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов

 

Общий размер офшорных капиталов россиян в три раза превышает объем валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем же валютных резервов страны составляет всего 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.

Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.

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