Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов

Общий размер офшорных капиталов россиян в три раза превышает объем валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем же валютных резервов страны составляет всего 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.

Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.