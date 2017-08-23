Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии

Отделение умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введение зон деэскалации позволили прекратить гражданскую войну в этой стране, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом, состоявшейся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

"В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов ), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на противодействии силам международного терроризма - "Джабхат ан-Нусре", ИГ и другим примкнувшим к ним организациям.