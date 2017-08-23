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Украина обвинила Жириновского в финансировании терроризма

 

Генеральная прокуратура Украины заподозрила лидера российских либерал-демократов Владимира Жириновского в финансировании терроризма, сообщает «112.ua».

По данным сайта, ведомство уже составило в отношении политика уведомление о подозрении в совершении им уголовного правонарушения. Речь идет о части 3 статьи 27 и части 3 статьи 258-5 УК Украины. Жириновского считают организатором состоящей из депутатов Госдумы и членов ЛДПР группы, занимающейся сбором средств на нужды самопровозглашенных республик Донбасса (их киевские власти считают террористическими формированиями).

Отмечается, что группа, созданная лидером либерал-демократов, создавалась в том числе по просьбе руководителя батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, и поставила этому подразделению шесть «транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями». Эта техника якобы использовалась в том числе в боях за донецкий аэропорт.

Статья о финансировании терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет  с конфискацией имущества.

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