И Европа хочет продавать оружие Азербайджану

Две европейские судостроительные компании добиваются получения контракта на продажу кораблей Азербайджану. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Intelligence Online.

При этом издание отмечает, что «теоретически продажа оружия Азербайджану подлежит эмбарго со стороны ОБСЕ». Тем не менее две европейские фирмы конкурируют между собой за продажу кораблей для военно-морских сил АР.

Каковы названия этих европейских компаний и типы судов, которые они намерены продать Азербайджану, выяснить нам пока не удалось.