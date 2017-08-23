Уволен командующий Седьмым флотом США

Командующий базирующимся в Тихом океане Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия после двух крупных аварий, произошедших с американскими кораблями за последние несколько месяцев. Соответствующее решение принял в среду командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении на сайте Тихоокеанского флота, Окоин уволен в связи с "потерей доверия к его способностям командовать". Окоин замещен был контр-адмиралом Филом Сойером, повышенным в звании до вице-адмирала.

Решение об увольнении командующего Седьмым флотом было принято вскоре после произошедшего в понедельник столкновения американского ракетного эсминца John S. McCain с торговым судном в Малаккском проливе. В результате инцидента погибли десять американских моряков.

В июне другой американский эсминец - Fitzgerald столкнулся со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки (на юге полуострова Идзу). Эсминец получил серьезные повреждения правого борта. В результате ЧП погибли семеро моряков США.

В данной связи начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон 21 августа отдал приказ о проведении масштабной проверки боеготовности флота и его действий в чрезвычайных ситуациях.