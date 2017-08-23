Лех Валенса опроверг слухи о работе на спецслужбы

Бывший лидер профсоюза «Солидарность» и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. В эфире радиостанции RMF FM он сообщил, что все свидетельства против него подделаны.

«Я еще раз заявляю Польше, Европе и всему миру: я никогда не сотрудничал со службами Польской народной республики (ПНР) и никогда не занимал сторону коммунистов», — сказал бывший президент, отвечая на вопрос ведущего. Так он отреагировал на заявление руководства Института национальной памяти (ИНП) Польши, которое обвинило Валенсу в сотрудничестве со спецслужбами.

«У меня есть сертификаты, выданные ИНП, есть судебные решения, есть другие письма, в которых говорится о подделке документов, а теперь тот же институт заявляет, что это все неправда, — пожаловался Валенса. — Я даже разговаривать с ними не буду, потому что говорить там не с кем. Как они вообще могут считать показания против меня правдивыми?»