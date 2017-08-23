В Америке произошло полное солнечное затмение. Редчайший феномен, когда Луна полностью закрывает Солнце происходит крайне редко - в последний раз это случилось 99 лет назад. Для наблюдения за этим явлением миллионы людей прибыли на так называемую «линию полного затмения», которая пролегала на территории 14 штатов - от Орегона на Западном побережье США до Южной Каролины на Восточном побережье. В американской прессе нынешний eclipse назвали «Великим американским затмением». Его очевидцами вместе с миллионами американцев стали президент Дональд Трамп, его жена Меланья, а также их дети Иванка и Бэррон, которые следили за редким природным явлением с балкона Белого дома.

Внимание: Христофор Колумб в опасности

Однако эти полтора часа прошли, и Америка вернулась к той точке, в которой она пребывала до этого. А в ней происходят события, которые случаются еще реже, чем полное затмение. Некое подобие гражданской войны началось в этой стране впервые за последние два столетия, когда закончилась война между Севером и Югом.

Haqqin.az подробно писал о противостоянии на прошлой неделе ультра-националистов и их противников в городе Шарлоттвиле, где один человек погиб и 19 были ранены. Как известно, все началось после того, как местные власти решили демонтировать памятник генералу Ли, предводителю конфедератов (войск южан) в войне. После этого в стране началась настоящая война с памятниками. Конные статуи боевого генерала, которые устанавливались на протяжении двух веков, разрушали на городских площадях и выносили из университетов.

С президентом Трампом, который далеко не всегда говорит разумные вещи, в этот раз нельзя было не согласиться. Он осудил это варварство и спросил сограждан: если так будет продолжаться, то не дойдет ли дело до отцов-основателей Америки, например Джорджа Вашингтона имя которого носит столица и светлое чело украшает известные всему миру зеленые купюры? В конечном итоге тот ведь тоже был рабовладельцем, как и большинство первых лидеров Соединенных Штатов.

Статуя Вашингтона в американской столице пока на месте. Но опасность нависла над Христофором Колумбом, который хоть и не был владельцем черных рабов, зато огнем и мечом расчищал территорию Америки от индейских племен. Как сообщает газета The New York Post, следующим в цепи жертв может стать грандиозный 25-метровый памятник Колумбу, установленный в центре Манхеттена на площади, названной в его честь Columbia Circle. Накануне более скромный памятник Колумбу был осквернен в другом американском городе - Балтиморе.

О планах по борьбе с памятниками сообщила спикер городской мэрии Нью-Йорка Мелисса Марк- Виверито. Она, правда упомянула Колумба в связи с предполагаемым демонтажем памятника другому историческому персонажу, Мэриону Слиму, который установлен на пересечении известной во всем мире 5-ой авеню и 103 улицы. Слима обвиняют в том, что он устраивал варварские медицинские опыты над несчастными рабами без использования какой бы то ни было анестезии. Спрашивается, а когда устанавливали этот памятник, об этих опытах нации ничего не было известно?

В ряду подлежащих безусловному уничтожению находится и монумент в Нью-Йорке французскому государственному деятелю Анри Филиппу Петену. С 1940 по 1944 год он возглавлял Францию, которая была захвачена Гитлером. Его правительство вошло в историю как "коллаборационистское" и после того по миру пошел сам этот термин- коллаборационизм.

Теперь в Америке всех валят в одну кучу-бывших рабовладельцев, испанских завоевателей, пособников нацистов. Однако в Соединенных Штатах существует общенациональный праздник - день Колумба, отмечаемый в октябре, и в том же Нью-Йорке по этому поводу проводится парад на 5-авеню.

Что же теперь, стране придется отказываться от своих официальных праздников? Вполне возможно. А там дело дойдет и до переименование столицы. На волне этой паранойи, которую иначе как затмением коллективного разума не назовешь, это будет следующим логическим звеном в цепочке переосмысливания истории. Вообщем, как поется в российской песне, "Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую - Дурак! Он лучше бы открыл на нашей улице пивную".

Война в кабинете Трампа

Гражданское противостояние в стране не могло не сказаться и на президентской команде. На прошлой неделе Дональд Трамп уволил своего самого влиятельного советника по политическим и стратегическим Стивена Бэннона, которого еще совсем недавно называли "серым кардиналом" Вашингтона.

Как считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол "эта отставка важный поворотный момент в президентстве Трампа". Бэннон действительно был больше, чем главным стратегом. Он был идеологическим лидером «альт-правых» (так называют в Америке ультраправых) в Белом Доме.

В течение многих лет, перед тем как присоединиться к кампании Трампа, Бэннон отстаивал антилиберальные, популистские, националистические темы - со своей жердочки, будучи редакторами главой интернет-сайта Breitbart News. Он называл себя защитником белого рабочего класса, особенно его мужской части. Во время предвыборной кампании Бэннон предложил свои идеи Трампу, и как считают многие американские политологи, именно это стало гирькой которая перевесила чашу весов Дональда в борьбе с Хиллари Клинтон.

Но теперь, после побоища в Шарлоттсвиле именно ультраконсерватор Стив Бэнном оказался одним из главных объектов обвинений в потворстве неонацистам. Как мы уже писали, досталось и самому президенту, который слишком мягко высказался об ультра и для того, чтобы отвести от себя критику он и уволил своего главного стратега. К тому же у последнего, как пишут американские СМИ, сложились крайне напряженные отношения с целым рядом влиятельных лиц из окружения президента, в частности с зятем Трампа Джаредом Кушнером, новым руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Трамп вынужден был пожертвовать своим душеприказчиком, однако это не означает, что тот сложил оружие. Майкл Макфолл предсказывает, что в Республиканской партии может произойти "настоящая кровавая баня", что сильно ослабит ее шансы на выборах в Палату представителей в ноябре 2018 года. Если демократы возьмут в ней большинство, они смогут ограничить Трампа, который и так оказался в осаде еще больше, в том числе и во внешней политике, особенно в отношениях с Россией.

Один из ведущих идеологов демократов, Макфолл убежден, что борьба русских за президента Трампа была напрасной. Лучше бы говорит он, Россия не лезла в американские выборы. При Хиллари Клинтон было бы лучше всем, в том числе и Владимиру Путину.

А что было бы, если…

В Соединенных Штатах нередко отвергают концепцию о том, что у истории нет сослагательного наклонения. В минувшие полтора десятилетия многие именитые авторы, журналисты, писатели-фантасты пытались воссоздать себе картину Америки, если бы на выборах 2000 года победил бы не республиканец Джордж-Буш-младший, а демократ Альберт Гор. И большинство из них приходят к выводу, что тогда, скорее всего, не было бы нападения "Аль-Каиды" на Америку 11 сентября 2001 года. А соответственно не было бы войны США в Афганистане, американцы не стали бы вторгаться в Ирак и там спокойно правил бы диктатор Саддам Хуссейн, угнетал бы собственное население, но страна не превратилась бы в оазис для фанатиков из ИГИЛ, так же как и соседняя Сирия. Словом никакой "арабской весны" не было бы и в помине, мир бы продолжал бы жить по старинке, Запад по своим законам, Восток по своим.

Было бы это так, мы никогда уже не узнаем. Скорее всего, концепция слишком фантастическая, чтобы быть реальностью, но некое здравое зерно в ней есть.

А что мы имеем теперь? Оказалась бы Америка на пороге новой гражданской войны, если бы победила Хиллари, а не Трамп, который пользуется репутацией покровителя всяких белых "аль-правых"? Вполне возможно, что и нет. Хиллари, опытный политик, за которой стоит ее муж, кстати, весьма умело лавировавший, будучи президентом, между интересами белого большинства и различными этническими меньшинствами, между консерваторами и либералами, может быть смогла бы и не допустить вакханалии, которую мы наблюдаем сейчас.

После войны с памятниками - война с внешним врагом?

И если дальше продолжить тему, может быть, и не было бы, вопреки всем прогнозам в Москве, такого обострения российско-американских отношений. И не страдали бы от этого конфликта простые россияне. Ведь теперь, после высылки из России семи сотен американских дипломатов и последующего решения госдепартамента о приостановке в выдаче неиммиграционных виз в США они будут сутками стоять в очередях к единственному оставшемуся центру - посольству США в Москве, где эти визы, начиная с 1 октября можно будет получить.

В Кремль следовало бы ввести молодого гроссмейстера Сергея Карякина, которого можно было бы научить просчитывать и во внешней политике Кремля все возможные ходы. Умные люди предупреждали, что с Трампом у нас не будет дружбы. Сейчас Америка целиком занята переосмыслением истории и борьбой с памятниками. Но это пройдет, и она вновь вернется к мировым делам. А там Россия на первом плане. У Трампа при этом не остается людей, которые идеологически были бы близки президенту Путину, как Стив Бэннон или уволенный ранее советник по национальный безопасности Майкл Флинн. Новый советник президента Герберт Макмастер считает Россию врагом и угрозой и намерен всячески препятствовать тому, что он называет "российской агрессией против Европы".

Глава Пентагона также не относит Россию к числу друзей и возможных союзников США. До этого американский конгресс своими санкциями приравнял Россию к Северной Корее и Ирану и фактически поставил российское политическое руководство вне закона.

Что-то происходит в Америке. Ощущение, что она пошла вразнос. Ладно, если затмение коллективного разума относится лишь к борьбе с бывшими колонизаторами и рабовладельцами. А если с такой же пассионарностью американцы, разобравшись со своими памятниками, переключатся на внешних врагов? Нет, уже лучше пускай борются с Христофором Колумбом и Джорджем Вашингтоном. У мира тогда будет время, чтобы сделать выводы и постараться сгруппироваться на случай форс-мажора.