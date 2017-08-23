Нетаньяху на встрече с Путиным осудил Иран

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер подчеркнул, что Иран по-прежнему является одной из основных угроз существованию еврейского государства.

"Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Для Израиля, Ближнего Востока и, я считаю, для всего мира", — сказал Нетаньяху.

По его мнению, "Иран находится на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, Йемен, во многом на практике реально контролируется Ливан".

"Господин президент, мы все совместными усилиями побеждаем ИГ, но отрицательная вещь в том, что там, где ИГ побеждается и исчезает, входит туда Иран. Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день угрожать уничтожением государству Израиль. Вооружает террористические организации, поощряет и инициирует террор", — заявил Нетаньяху.

Также, по словам Нетаньяху, "Иран развивает ракеты".