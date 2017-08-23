Недавно азербайджанские СМИ, в частности издание Yeniçağ, распространили сенсационную новость. В Баку обнаружены и перезахоронены останки главы Азербайджана в период правления Сталина – Мирджафара Багирова.

Напомним, советский государственный и политический деятель Мирджафар Багиров на протяжении 20 лет руководил правительством и Компартией Азербайджана, однако после смерти Сталина был смещен с занимаемых постов и в 1955 году арестован, осужден и приговорен к расстрелу.

Со дня его ареста исчезновение Мирджафара Багирова обросло различными легендами и измышлениями. Порой даже некоторые историки-исследователи эпохи сталинизма озвучивали сенсационные версии, настаивая, в частности, на гипотезе о якобы высылке М.Багирова в Сибирь, где тот и содержался в изоляции вплоть до начала 1970-х годов.

Однако последняя новость поставила точку в этой странной полувековой истории. Haqqin.az решил перепроверить данную информацию и для этого провел беседу с одним из потомков легендарного советского правителя, внуком сестры М.Багирова – Мамедтаги Багировым.

По его словам, несколько лет назад один из известных и уважаемых людей (имя исследователя родственники не называют) обнаружил в безымянной могиле расстрелянных в советский период останки человека, которого можно было принять за Мирджафара Багирова. К тому же в могиле обнаружили пенсне и мундштук. Кроме этого, расстрелянный арестант последние минуты своей жизни был не в привычной для арестантов того времени тюремной робе, а в обычной одежде, что указывало на его привилегированный статус.

После проведения лабораторных исследований и соответствующего анализа ДНК, сделанного в Великобритании, было однозначно установлено и доказано, что захороненный арестант является Мирджафаром Багировым.

По словам Мамедтаги Багирова, Мирджафара Багирова похоронили рядом с его сыном - Джахангиром Багировым, погибшем во время второй мировой войны, на старом Ясамальском кладбище. Там же похоронена и сестра М.Д.Багирова – Тейба, скончавшаяся в 1996 году.

- По свидетельству его младшего сына, Джена Багирова, отец завещал похоронить его после смерти рядом со старшим сыном, - говорит М.Багиров. – Так что мы исполнили последнюю волю нашего выдающегося предка.

После обнаружения останков выяснилась еще одна интересная деталь, связанная с расстрелом экс-главы правительства Азербайджана. Ранним утром 26 июня 1956 года накануне расстрела Мирджафар Багиров попросил не убивать его выстрелом в затылок, как приводили в исполнение смертный приговор советские каратели, а застрелить в грудь. Каратели исполнили последнюю просьбу правителя, и Мирджафар Багиров был казнен одним выстрелом - в сердце.

В ближайшие дни haqqin.az представит вниманию читателя обширное интервью с Мамедтаги Багировым о жизни и казни азербайджанского правителя.