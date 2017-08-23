Глава МИД Египта отменил встречу с зятем Трампа

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри отменил встречу с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером. Это стало известно из графика встреч министра, копия которого была разослана журналистам в среду, 23 августа, передает Дойче велле.

Представитель МИД Египта сообщил Reuters, что встреча Шукри с советником Трампа отменена, но не объяснил причину отмены. Ожидалось, что Самех Шукри обсудит с делегацией США во главе с Кушнером ближневосточный мирный процесс.

Позднее появилась информация, что Кушнера примет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Пока не ясно, была ли встреча ас-Сиси с Кушнером запланирована или же ее организовали уже после отмены встречи Самеха Шукри с Джаредом Кушнером.

Накануне два американских источника сообщили Reuters, что власти США откажут Египту в помощи в размере 85,7 млн евро и задержат выплату еще 195 млн долларов, ссылаясь на отсутствие прогресса в Египте в сфере соблюдения прав человека и демократических норм.