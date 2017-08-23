Москва обвинила Вашингтон во вмешательстве в ее внутренние дела

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уже привыкла к американской практике вмешательства в ее внутренние дела, передает РИА Новости со ссылкой на китайские и японские СМИ.

«Конечно, будет. Никаких сомнений нет», — ответил дипломат на вопрос, станет ли Вашингтон вмешиваться в президентские выборы в России.

«Мы привыкли к американскому вмешательству, мы с ним живем, это все равно что прослушивание телефонных разговоров американскими спецслужбами. Если не исходить из этого, то просто надо быть абсолютно наивным человеком, который живет на другой планете и не понимает, что к чему», — добавил Рябков.