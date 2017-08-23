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Додон против вывода российских войск из Молдовы

 

В  ответ на решение правительства Молдовы вынести на рассмотрение  Генассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск президент республики Игорь Додон заявил, что это "пустой пиар-ход" и "пускание пыли в глаза"; предложив Кабмину сосредоточиться сугубо на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом, сообщает РИА Новости.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором говориться о том, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск.

Согласно распространенному документу, правительство страны "просит передать пункт повестки дня, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи".

В данной связи Додоном сказано было: "чем заниматься пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам, рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишиневом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра, возобновлении переговорного процесса в формате "5+2".

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