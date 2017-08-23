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Король Саудовской Аравии потратил на свой отпуск $100 млн

 

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, 81-летний король Саудовской Аравии, отправился отдыхать в своё любимое место — марокканский город Танжер вместе со свитой в тысячу человек. Все они были размещены в самых роскошных отелях, пишет издание Daily Mail.

Сам король устроился в своём летнем дворце площадью 30 гектаров с роскошными ресторанами и видами на море. Для месячного его отдыха было выделено 200 автомобилей.

В течение года летний дворец короля тщательно реставрировался, также там были построены вертолётные площадки. Согласно сообщениям из Марокко, поездка короля составила 1,5% от всех доходов страны за счёт туризма. Когда Салман Сауд прибыл в страну, его встретил лично премьер-министр Марокко Саад Эддин Эль Отмани.

В отпуск король отправился лишь после того, как переназначил своего наследника. До этого им должен был стать его племянник, но теперь преемником короля официально объявлен его сын — Мухаммад ибн Салман Аль Сауд. Жители Саудовской Аравии возлагают большие надежды на его правление, называя его "Мистером Всё".

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